Sosa için son kararı Şenol Güneş verecek

Alınacak bir on numara ile takımın daha iyi performans göstereceğini düşünen Beşiktaş Yönetimi, Arjantinli oyuncuyu kiralayabileceğini Şenol Güneş’e iletti. Deneyimli teknik adam, daha önce kendisini zor durumda bırakan futbolcu için kararsız kaldı.

Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşadıktan sonra Milan’a giden fakat istediği gibi forma şansı bulamayan Sosa, hem yönetimin hem de teknik heyetin kafasını karıştırdı.



İtalya’da saha dışında mutlu bir hayat yaşayan, fakat saha içerisinde huzursuz olan Arjantinli oyuncunun geri dönme isteğini duyan yönetim, bu konuda topu Şenol Güneş’e attı. Talisca’nın gelişiyle farklı bir sisteme geçmek zorunda kalan Güneş’in, Arjantinli oyuncuyu isteyip istememe konusunda ise kararsız olduğu vurgulandı.

Portekizli korkusu

Geçen sezonki kamp çalışmalarında takım idmanlarına çıkmayarak hem takımı hem de teknik heyeti zor durumda bıraktığı için Sosa’ya kırgın olan Güneş’in, yeniden sistem değişikliğini riskli bulduğu öğrenildi. Orta saha transferinde Sosa dışında, Nani ve Mata gibi isimleri de takip eden siyah-beyazlı yönetim, bu bölgeyi transferin son günlerine bırakmak istiyor. On numara takviyesiyle, Beşiktaş’ın çok daha güçleneceğini bilen idareciler ise teknik heyetten onay çıkması durumunda, Sosa’ya kiralık olarak takıma geri getirebileceği iddia edildi.



Öte yandan Nani’yi transfer etmesi durumunda bu oyuncunun forvet arkası da oynaması nedeniyle, orta saha açığını kapatabileceğini düşünen yönetimin, çok fazla Portekizli oyuncuya ise soğuk baktığı vurgulandı. Daha önce Simao, Fernandes, Almeida, Bebe ve Quaresma gibi isimleri transfer eden Beşiktaş’ta, yönetimin büyük çoğunluğunun böylesine bir durumun takımı olumsuz etkileyebileceğini söyledikleri ortaya çıktı.

Milliyet