  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Suarez için Süper Lig iddiası! Türkiye'ye mi geliyor ?

Suarez için Süper Lig iddiası! Türkiye'ye mi geliyor ?

Suarez için Süper Lig iddiası! Türkiye'ye mi geliyor ?
Güncelleme:

Transfer sezonunda fırtına gibi esen Galatasaray Luis Suarez'i Süper Lig'e getirmek için kolları sıvadı.

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray ara transfer döneminde dev bir isme imza attırmak için kolları sıvadı.

Sabah’ın haberine göre Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız Luis Suarez'i renklerine bağlamak için tüm şartları zorlama kararı aldı.

Ancak Galatasaray'ın Luis Suarez transfer için çok güçlü bir rakibi var.

Edinilen bilgilere göre Messi'nin forma giydiği Inter Miami de tecrübeli futbolcunun transferi için devreye girdi.

Uruguaylı golcünün Inter Miami'ye gitmediği taktirde Galatasaray’a gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

 

 

Etiketler Galatasaray Luis Suarez galatasaray transfer transfer bombası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
A Milliler Hırvatistan'dan lider olarak dönüyor
Uyuşturucu partisine ''davetsiz misafir'' baskını; çok sayıda gözaltı var
Biden'dan skandal sözler: ''Türk hükümeti sivilleri öldürüyor''
Hırvatistan - Türkiye maçında skandaldan dönüldü
Milyonlarca memur, emekli ve çalışana kötü haber: ''Zam oranını böyle düşürecekler''
İstanbul'da yangın; oyuncak Müzesi küle döndü
Ankara'nın göbeğine çeyrek milyar TL'ye dev cami