Suarez için Süper Lig iddiası! Türkiye'ye mi geliyor ?

Transfer sezonunda fırtına gibi esen Galatasaray Luis Suarez'i Süper Lig'e getirmek için kolları sıvadı.

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray ara transfer döneminde dev bir isme imza attırmak için kolları sıvadı.

Sabah’ın haberine göre Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız Luis Suarez'i renklerine bağlamak için tüm şartları zorlama kararı aldı.

Ancak Galatasaray'ın Luis Suarez transfer için çok güçlü bir rakibi var.

Edinilen bilgilere göre Messi'nin forma giydiği Inter Miami de tecrübeli futbolcunun transferi için devreye girdi.

Uruguaylı golcünün Inter Miami'ye gitmediği taktirde Galatasaray’a gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.