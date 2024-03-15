Süper Lig oyuncusunun cinsel ilişki videolarını sızdıran kardeşi çıktı

Alanyaspor'un transfer döneminde kadrosuna kiralık olarak kattığı Güney Koreli futbolcu Hwang Ui-jo'nun kardeşi, futbolcunun özel yaşamına dair videoları sızdırarak şantaj yapma suçundan üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'ta forma giyen 31 yaşındaki Hwang Ui-jo'nın ülkesi Güney Kore'deki şantaj davası sonuçlandı. Güney Kore'de milli futbolcu Hwang Ui-jo'nun mutlu bir evliliği olduğu düşünülüyordu. Ancak, internet üzerinden kimliği belirsiz bir hesap, Hwang'ı sadakatsizlikle suçlayarak eski bir ilişkisine ait müstehcen videoları yayınladı.

İddiaya göre, Hwang bu videoları karşısındaki kişinin rızası olmadan çekmişti. Ayrıca, Hwang'ın birçok ünlü kadınla ilişkisi olduğu ve onları sevgilisi olduğuna inandırıp daha sonra terk ettiği de iddia edildi. Anonim hesap, Hwang'a alaycı mesajlar göndererek videoların sızdırılması durumunda "bunun eğlenceli olacağını" belirtti.

Güney Kore Futbol Federasyonu, Norwich City'de kiralık olarak oynayan ve milli takımla birlikte 62 maça çıkan 19 gol atan Hwang'ı polis soruşturması tamamlanana kadar kadro dışı bıraktı. Hwang, videoları partnerinin rızası dışında çekmediğini savundu.

Soruşturma sonucunda videoların sızdırılmasından sorumlu kişi herkesi şaşırttı. Savcılık, Hwang'ın soyadı açıklanmayan kardeşi Lee'yi futbolcunun özel müstehcen videolarını internette yayınlamak suretiyle şantaj yapmaya çalışmakla suçladı. Mahkemede ceza dört yıl olarak talep edildi. Lee, suçlamaları reddederek telefonunun hacklenmiş olabileceğini iddia etti.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmadan önce, sanık Lee yargıçlara bir mektup göndererek suçunu kabul etti ve Hwang ile mahkemeden özür diledi. Mahkemede Lee, "Kurbanlara büyük zarar verdim ve yaptıklarımdan içtenlikle pişmanım" dedi. Hakim, sanığın videoları bilerek yaydığını ve suçun ciddiyetini vurgulayarak üç yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın suçu kabul etmesi ve Hwang'ın olumlu ifadeleri nedeniyle bir yıllık indirim uygulandı.