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Süper Lig'de bir teknik direktör daha gidici

Süper Lig'de bir teknik direktör daha gidici
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Konyaspor Yönetimi, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Takımı ise sezon sonuna kadar sportif direktör Ali Çamdalı'nın yönetmesi bekleniyor.

Yeşil-beyazlı kulüp, teknik direktör Hakan Keleş ile yolları ayırmasının ardından 16 Ocak 2024 tarihinde daha önce Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Fahrudin Omerovic'ı takımın başına getirdi. Yeşil-beyazlı ekibin ateş hattından kurtulamaması üzerine kulüp yönetimi, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırmayı planlıyor. Yeşil- beyazlı ekibi sezon sonuna kadar sportif direktör Ali Çamdalı'nın yönetmesi bekleniyor.

DHA

Etiketler Konyaspor konyaspor teknik direktör Fahrudin Omerovic
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