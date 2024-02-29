Süper Lig'de bir teknik direktör daha gitti!
Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'da, teknik direktör Ivo Vieira ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Süper Lig ekibi Pendikspor'da Ivo Vieira dönemi resmen sona erdi. Kulüp yaptığı açıklamayla Portekizli hocayla yolları ayırdığını resmen duyurdu.
Pendikspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Teknik Direktörümüz Ivo Vieira ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kulübümüze katkılarından dolayı Ivo Vieira’a ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."
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