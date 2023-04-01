Süper Lig'de ''deprem'' vedası!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, 30 yaşındaki Gustavo Campanharo ile yolların ayrıldığını duyurdu. Campanharo'nun 11 ilimizi yerle bir edip, 50 binden fazla canlı kaybettiğimiz asrın felaketi sonrasında ülkesine dönmek istediği açıklandı.

Kayserispor Kulübü resmi internet hesabından yapılan yazılı açıklamada, "3 yılı aşkın sürede, 90 karşılaşmada şanlı formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Gustavo Campanharo, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle ailesiyle ülkesine dönme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Bu talebi kurulumuzda değerlendirilmiş ve sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Campanharo'ya kulübe verdiği emekleri için teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.