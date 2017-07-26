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  5. 26 Temmuz 2017 19:51

Süper Lig’de ilk 3 haftanın programı belli oldu !

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 1, 2 ve 3. hafta müsabakalarının programı açıklandı.

Süper Lig’de ilk 3 haftanın programı belli oldu !
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk 3 hafta oynanacak maçların programını açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden açıklanan programda açılış maçında 11 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te Medipol Başakşehir, sahasında Bursaspor ile karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı şöyle:

1. HAFTA

11 Ağustos Cuma

21.45 Medipol Başakşehir – Bursaspor

12 Ağustos Cumartesi

20.00 Gençlerbirliği – Kardemir Karabükspor

20.00 Akhisar Belediyespor – Sivasspor

21.45 Alanyaspor – Kasımpaşa

21.45 Göztepe – Fenerbahçe

13 Ağustos Pazar

20.00 Trabzonspor – Atiker Konyaspor

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor – Osmanlıspor

21.45 Beşiktaş – Antalyaspor

14 Ağustos Pazartesi

21.45 Galatasaray – Kayserispor

2. HAFTA

18 Ağustos Cuma

21.45 Kasımpaşa – Beşiktaş

19 Ağustos Cumartesi

20.00 Bursaspor – Alanyaspor

20.00 Kardemir Karabükspor – Medipol Başakşehir

21.45 Sivasspor – Evkur Yeni Malatyaspor

21.45 Osmanlıspor – Galatasaray

20 Ağustos Pazar

20.00 Kayserispor – Göztepe

21.45 Antalyaspor – Akhisar Belediyespor

21.45 Fenerbahçe – Trabzonspor

21 Ağustos Pazartesi

21.45 Atiker Konyaspor – Gençlerbirliği

3. HAFTA

25 Ağustos Cuma

21.45 Alanyaspor – Kardemir Karabükspor

21.45 Galatasaray – Sivasspor

26 Ağustos Cumartesi

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor – Antalyaspor

20.00 Beşiktaş – Bursaspor

21.45 Kayserispor – Osmanlıspor

21.45 Göztepe – Trabzonspor

27 Ağustos Pazar

20.00 Medipol Başakşehir – Atiker Konyaspor

21.45 Akhisar Belediyespor – Kasımpaşa

21.45 Gençlerbirliği – Fenerbahçe

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