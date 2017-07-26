Süper Lig’de ilk 3 haftanın programı belli oldu !

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk 3 hafta oynanacak maçların programını açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden açıklanan programda açılış maçında 11 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te Medipol Başakşehir, sahasında Bursaspor ile karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı şöyle:
1. HAFTA
11 Ağustos Cuma
21.45 Medipol Başakşehir – Bursaspor
12 Ağustos Cumartesi
20.00 Gençlerbirliği – Kardemir Karabükspor
20.00 Akhisar Belediyespor – Sivasspor
21.45 Alanyaspor – Kasımpaşa
21.45 Göztepe – Fenerbahçe
13 Ağustos Pazar
20.00 Trabzonspor – Atiker Konyaspor
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor – Osmanlıspor
21.45 Beşiktaş – Antalyaspor
14 Ağustos Pazartesi
21.45 Galatasaray – Kayserispor
2. HAFTA
18 Ağustos Cuma
21.45 Kasımpaşa – Beşiktaş
19 Ağustos Cumartesi
20.00 Bursaspor – Alanyaspor
20.00 Kardemir Karabükspor – Medipol Başakşehir
21.45 Sivasspor – Evkur Yeni Malatyaspor
21.45 Osmanlıspor – Galatasaray
20 Ağustos Pazar
20.00 Kayserispor – Göztepe
21.45 Antalyaspor – Akhisar Belediyespor
21.45 Fenerbahçe – Trabzonspor
21 Ağustos Pazartesi
21.45 Atiker Konyaspor – Gençlerbirliği
3. HAFTA
25 Ağustos Cuma
21.45 Alanyaspor – Kardemir Karabükspor
21.45 Galatasaray – Sivasspor
26 Ağustos Cumartesi
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor – Antalyaspor
20.00 Beşiktaş – Bursaspor
21.45 Kayserispor – Osmanlıspor
21.45 Göztepe – Trabzonspor
27 Ağustos Pazar
20.00 Medipol Başakşehir – Atiker Konyaspor
21.45 Akhisar Belediyespor – Kasımpaşa
21.45 Gençlerbirliği – Fenerbahçe