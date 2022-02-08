  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Süper Lig'in genç oyuncusuna silahlı saldırı

Süper Lig'in genç oyuncusuna silahlı saldırı

Süper Lig'in genç oyuncusuna silahlı saldırı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, futbolcu Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı yapıldığını bildirdi.

Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, Aziz Aksoy'un saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtilerek , "Futbolcumuzun anne ve babası ile kardeşi yaralanmıştır. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

 

Etiketler Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor Aziz Aksoy silahlı saldırı saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Survivor adası önce aşk adasına, şimdi de dövüş ringine döndü! Yine olay, yine kavga
CNN Türk canlı yayınında mide bulandıran, skandal sözler
Sürpriz! Erdoğan talimat verdi; elektrik faturaları için çalışma yapılacak
Yeni araştırma: Koronavirüsten sonra koku alma duyunuzu tamamen kaybedebilirsiniz!
Zam'aydın Türkiyem! Motorin tamam, sıra benzinde!
Çin'in ''ucuz elektrikli otomobilciği'' 37 bin TL'ye Türkiye'ye geliyor
Canlı yayında açıkladı: Cumhur İttifakı genişliyor
''Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye rejim yok''
Melis Sezen'in erkek kardeşine yorum yağdı: Melis'in erkek hali
Hande Yener: Sokakta arkamıza bakarak yürüyoruz