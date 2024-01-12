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Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi VAR hakemi kararı

Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi VAR hakemi kararı
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Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in ikinci devresi öncesi değişikliklere gitti. Buna göre, VAR hakemi sayısı 40'a yükseltildi.

Trendyol Süper Lig'de görev yapan 26 hakem, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısından itibaren VAR hakemi olarak da görev alacak. Böylece 14 olan Süper Lig VAR hakemi sayısı sezonun ikinci devresinde 40'a yükseltildi. 

DİJİTAL ATAMA HER MAÇA 3 HAKEM ÖNERECEK

2023-2024 sezonunun ikinci devresinden itibaren algoritma ile çalışan dijital hakem atama sistemi, her Süper Lig maçı için 3 hakem belirleyecek. Maçı yönetecek hakem, bu üç hakem içinden MHK tarafından belirlenecek.

DHA

Etiketler süper lig var hakemi sayısı merkez hakem kurulu
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