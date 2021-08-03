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  5. Süper Lig'te sürpriz ayrılık! KAP'a bildirildi

Süper Lig'te sürpriz ayrılık! KAP'a bildirildi

Süper Lig'te sürpriz ayrılık! KAP'a bildirildi

Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın transferi için İtalya Serie A ekibi Genoa ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

27 yaşındaki futbolcu, prosedürlerin tamamlanmasının ardından şehirden ayrıldı.

Ganalı oyuncu 2019 yılında Leeds United'dan Trabzonspor'a 1 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

Ekuban, Trabzonspor formasıyla çıktığı 103 maçta 29 gol, 18 asistlik performans sergilemişti.

 

Etiketler Ekuban trabzonspor
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