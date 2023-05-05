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Süper Lig'te yine hakem krizi: ''Başka bir hakem atayın!''

Süper Lig'te yine hakem krizi: ''Başka bir hakem atayın!''
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Arabam.com Konyaspor - Yukatel Kayserispor maçına Tugay Kaan Numanoğlu'nun hakem olarak atanmasına Yukatel Kayserispor itiraz etti.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’de bu hafta oynayacakları Konyaspor maçına hakem Tugay Kaan Numanoğlu’nun atanmasına tepki göstererek, maça adil bir yönetim sergileyecek, yeni bir hakemin atanmasını beklediklerini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu sezon deplasmanda Alanyaspor maçında verdiği kasıtlı kararlarından dolayı bir süre maç yönetmeyen Tugay Kaan Numanoğlu, daha verdiği kararların hasarları onarılmadan bu hafta deplasmanda karşılaşacağımız Konyaspor müsabakasına atanmıştır. Oynanacak Konyaspor - Kayserispor maçında hakem olarak Tugay Kaan Numanoğlu’nun görev almasını kabul etmediğimizi, futbolu yöneten değerli yöneticilere en net ifadeler ile belirttik. Bunu siz değerli kamuoyuyla da paylaşmak istiyoruz. Hatalı olduğunu düşündüğümüz bu atama kararından dönülmesini ve adil bir yönetim sergileyecek yeni bir hakemin atanmasını bekliyoruz" denildi.

 

 

 

Etiketler Atiker Konyaspor Kayserispor Tugay Kaan Numanoğlu hakem tff mhk hakem ataması
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