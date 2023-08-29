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TFF'den Ankaragücü-Fenerbahçe maçı kararı

TFF'den Ankaragücü-Fenerbahçe maçı kararı
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TFF, Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Ankaragücü - Fenerbahçe karşılaşmasının Eryaman Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki MKE Ankaragücü - Fenerbahçe karşılaşması, Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun haftalık programında, 3 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe karşılaşacağı müsabakanın Eryaman Stadı'nda yapılacağı belirtildi.

MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı zemininin elverişsiz olmasından dolayı Süper Lig'in 2. haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 3. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçını ise Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynamak zorunda kalmıştı.

AA

Etiketler Fenerbahçe MKE Ankaragücü fenerbahçe ankaragücü eryaman stadı tff
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