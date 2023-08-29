TFF'den Ankaragücü-Fenerbahçe maçı kararı
TFF, Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Ankaragücü - Fenerbahçe karşılaşmasının Eryaman Stadı'nda oynanacağını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki MKE Ankaragücü - Fenerbahçe karşılaşması, Eryaman Stadı'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun haftalık programında, 3 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe karşılaşacağı müsabakanın Eryaman Stadı'nda yapılacağı belirtildi.
MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı zemininin elverişsiz olmasından dolayı Süper Lig'in 2. haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 3. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçını ise Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynamak zorunda kalmıştı.
AA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol