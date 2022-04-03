Trabzon'da nefes kesen 90 dakika... Kaçan penaltı, 2 gol, 1 kırmızı kart...

Türk futbolunun iki devi karşı karşıya geldi. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçı 1-1 sona erdi.

Ligde liderliğini sürdüren Trabzonspor, Medical Park Stadyumu’nda Beşiktaş’ı konuk etti.

Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetti. Andreas Cornelius, Trabzonspor'u 56. dakikada 1-0 öne geçirdi. 71. dakikada Beşiktaş Rosier'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Beşiktaş, 69. dakikada Michy Batshuayi ile penaltı atışından yararlanmadı. 80. dakikada Beşiktaş Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Açık ara lig lideri Trabzonspor 71 puana yükselerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Siyah beyazlılar ise yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile sahadan yenilmeden çıkarak puanını 47'ye yükseltti.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Josef savunmadan dönen topu ceza alanı içinden gelişine kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

18. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında savunmanın arkasında topu göğsüyle kontrol eden Djaniny, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dengesini kaybedip düşünce bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.

24. dakikada soldan ceza alanı son çizgisine inen Rıdvan Yılmaz'ın çıkardığı topu, Josef kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

41. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest atışta, kalabalığın içinde Vida'nın uçarak kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu kornere çeldi.

45. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında, Ghezzal'ın indirdiği topta Batshuayi'den önce kaleci Uğurcan Çakır, araya girerek tehlikeyi önledi.

46'İkinci yarı başladı

56. dakikada Hüseyin Türkmen'in pasında topu önüne alan Cornelius, kaleci Ersin'in üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

68. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası içinde Ghezzal'ı düşürmesi sonucu hakem Zorbay Küçük penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Batshuayi'nin şutu yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

71. dakikada sağ taraftan Ghezzal'ın pasında ceza sahası içinde Rosier'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

90. dakikada Hamsik'in sağ taraftan ortasında Dorukhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31’inci haftasında 70 puanla lider Trabzonspor sahasında, 46 puana sahip Beşiktaş ile karşılaştı.

TRABZONSPOR’DA 3 EKSİK

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Vitor Hugo, Anders Trondsen ile cezalı Bruno Peres kadroda yer almıyor. Tedavisi tamamlanan ve bu hafta takımla birlikte antrenmanlara başlayan Marek Hamsik 2 ay sonra yeniden maç kadrosunda yer aldı.

KADRODA DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın savunma hattında Hüseyin Türkmen'e forma verdi. Cezası nedeniyle Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında oynayamayan Puchacz ise Beşiktaş maçında sahadaki yerini aldı. Deneyimli teknik direktör, cezalı olan Peres'in yerine Dorukhan Toköz'e görev verdi. Trabzonspor, Beşiktaş karşısına şu ilk 11 ile çıktı:

"Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny"

BEŞİKTAŞ’TA 6 EKSİK

Beşiktaş’ta uzun süredir sakatlığı bulunan Mert Günok, rahatsızlığı bulunan Emirhan İlkhan ile Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Kerem Kalafat kadroya alınmadı. Cezası biten Ersin Destanoğlu ise kalede yerini aldı.

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Siyah beyazlılarda kadroda yer alan Güven Yalçın, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Valentin Rosier, Welinton, Alex Teixeira ve Josef sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Trabzonspor maçında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

VALERIEN ISMAEL İLK MAÇINDA

Beşiktaş Kulübü’nün 1,5+1 yıllık sözleşme imzaladığı Fransız teknik direktör Valerien Ismael, Trabzonspor karşısında takımın başında ilk kez sahaya çıktı. Teknik direktör Ismael, Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ile karşılaşma öncesi tokalaştı. İki teknik adam birbirlerine başarılar diledi.