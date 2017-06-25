Trabzonspor, Portekizli Eder'in peşinde

A Spor’da paylaşılan bilgiye göre bordo-maviller; oyuncunun kiralık alınması konusunda girişimlere başladı.



Ayrıca bordo-mavililerin, Gine asıllı Portekizli Eder’in kiralık olarak alınması konusunda menajer Özkan Doğan’a yetki verdiği ve Doğan’ın transfer görüşmesi yapmak üzere Fransa’ya gittiği belirtildi.



Önümüzdeki günlerde bu transferi netleşmesi bekleniyor. Hatırlanacağı gibi 2016 Avrupa Şampiyonası finalinde Portekiz Eder'in uzatma dakikalarında attığı golle Fransa'yı yenerek Avrupa şampiyonu olmuştu.