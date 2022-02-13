Trabzonspor şampiyonluğa koşuyor!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzonspor'da Visca 13. dakikada gol perdesini aralayan golü kaydetti. İlk yarı 1-0'lık Trabzonspor üstünlüğüyle sona ererken, Visca 67. dakikada yine sahneye çıktı ve takımını bir kez daha öne geçirdi. Konyaspor'da Cikalleshi, 83. dakikada aradaki farkı 1'e indirdi.

Zirve yarışını ilgilendiren kritik maçta 3 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, puanını 60'a yükseltirken, ikinci sırada yer alan ve 1 maç eksiği olan Konyaspor ise 48 puanda kaldı.

Lider, önümüzdeki hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise Kasımpaşa ile evinde karşılaşacak.