Trabzonspor'dan transferde 2 imza daha

Trabzonspor altyapıdan A takıma yükselen Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz'la sözleşme yeniledi.

Trabzonspor’da eski teknik direktör Abdullah Avcı döneminde A takıma yükselen akademi oyuncularından sol bek Arif Boşluk ve takımın yeni hocası Nenad Bjelica’nın takıma dahil ettiği stoper Ali Şahin Yılmaz’ın sözleşmeleri uzatıldı.

Genç savunmacılar için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi’nde Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan, Genel Sayman Sami Karaman, Yönetim Kurulu Üyeleri Ceyhun Eskici ve Hüseyin Ekşi'nin katılımıyla imza töreni düzenlendi.

'KARİYERİM BOYUNCA TRABZONSPOR’DA OYNARIM'

Bordo mavili takımla 2028 yılına kadar sözleşme uzatan Arif Boşluk, törenin ardından “Geçen sezon devre arası kampından beri hayalini kurduğum Trabzonspor A takımında çalışmalarıma devam ediyorum. İnşallah Türkiye kariyerim boyunca Trabzonspor’da oynarım, sonrasında da daha ileriye doğru devam ederim” dedi.

'ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ FANATİĞİYİM'

Trabzonspor’la 2027 yılına kadar sözleşme uzatan genç Ali Şahin Yılmaz da, “Bordo mavili formayı uzun yıllar giymek istiyorum. Çocukluğumdan beri fanatiği olduğum kulübüm Trabzonspor’da sözleşmemi uzattığım için çok mutlu ve gururluyum. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur” diye konuştu.