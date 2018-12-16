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  5. 16 Aralık 2018 17:52

Trabzonsporlu taraftarlar GS Store'a saldırdı

Beşiktaş-Trabzonspor arasıdna oynanacak maç öncesi Trabzonsporlu taraftarlar İstiklal Caddesi'nde olay çıkardı.

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Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında bu akşam Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak maç öncesi bordo-mavili taraftarlar, Taksim’de olay çıkardı.

Beşiktaş – Trabzonspor karşılaşması için Taksim’de toplanan bordo-mavili taraftarlar, meydanda bulunan GS Store’a saldırdı.

Güvenlik ekiplerinin güçlükle yatıştırdığı olayda mağazada maddi hasar oluştu.

Yaşanan olaydan dolayı mağazanın kepenkleri kapatılırken çalışanlar, saldırganlara tepki gösterdi.

Yaşanan olayları bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

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