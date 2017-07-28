Türk futbolu için tarihi karar ! Gümüşdağ açıkladı...

Kulüpler Birliği Başkanı Gümüşdağ, yeni yapılacak seçimde aday olmayacağını açıklarken esame listesinin 21 kişiye çıkarılması için TFF ile anlaştıklarını belirtti. Daha önce yedek kulübesi ve sahada olanlarla birlikte 18 kişi yer alıyordu.

İşte Göksel Gümüşdağ'ın açıklamalarından başlıklar:

-Esame listesinin 21 kişiye çıkarılması için TFF'yle anlaştık. Yeni sezonda esame listesi açıklanacak.

-Saha kenarında yeni sezondan itibaren 5 oyuncu + 1 performans hocasıyla 6 kişi aynı anda ısınabilecek. (Daha önceden 3 oyuncu ısınabiliyordu)

-Görev sürem dolunca yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na aday olmayacağım.