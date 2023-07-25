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Umut Meraş trafik kazası geçirdi

Umut Meraş trafik kazası geçirdi
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Beşiktaş'ın milli futbolcusu Umut Meraş, İstanbul Çekmeköy'de trafik kazası geçirdi. Meraş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Umut Meraş, İstanbul, Çekmeköy civarlarında bir Trafik kazası geçirdi.

Umut Meraş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, milli oyuncunun kullandığı araçta maddi hasar meydana geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Çekmeköy'de maddi hasarlı bir trafik kazası geçiren futbolcumuz Umut Meraş’ın sağlık durumu iyi olup, takımımızın bugünkü antrenmanına katılacaktır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ın genç oyuncularından Emrecan Uzunhan da geçtiğimiz günlerde trafikte saldırıya uğramış ve yaşadığı fiziksel tartışmanın ardından uyluk arka adale grubundan 4. derece hasar almıştı.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş umut meraş milli futbolcu trafik kazası
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