Vodafone Park'ta gergin anlar ! Caner Erkin...

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi tansiyon zirve yaptı. Vodafone Park'ta oynanan ve Spor Toto Süper Lig'in zirvesini şekillendirecek olan derbi öncesi iki takım taraftarının da stresli hali dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul'u etkisi altına alan aşırı soğuğa rağmen, iki takım taraftarları da tribünleri doldurdu.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği 90 dakika öncesi yüksek tansiyondan nasibini alan isimlerden biri de Caner Erkin oldu. Eski Fenerbahçeli yeni Beşiktaşlı yıldız oyuncu sahaya çıktığında Sarı-Lacivertli tribünlerin hedefi oldu.

Fenerbahçe taraftarı Caner Erkin aleyhinde küfürlü tezahüratlar yaptı. Milli yıldız ise bu tepkiye alkışla karşılık verdi.

Beşiktaş 0 - 1 Fenerbahçe / Maç devam ediyor