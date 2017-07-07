Volkan Şen'in sözleşmesi feshedildi !

Fenerbahçe, Volkan Şen ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Volkan'ın alacaklarına karşılık sözleşmesinin feshedildiği öğrenildi.

Sarı lacivertli takım Volkan Şen'i 2015 yılında 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Bursaspor'dan transfer etmişti. Geçen sezon Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 33 maça çıkan Volkan, 1 gol atıp, 4 asist yaptı.

Fenerbahçe Yöneticisi Mahmut Uslu dün yaptığı açıklamada, ismi Beşiktaş ile geçen Volkan Şen için "Beşiktaş'a gidebilir. Biz bunları aştık" ifadelerini kullanmıştı.