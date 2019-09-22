Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı izle (beIN Sport ve alternatif kanallar)

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne Club Brugge karşısında deplasman maçı ile başladı. Süper Lig’e dönüşünde de yine bir deplasmana, bu sefer Malatya deplasmanına gidiyor. Fenerbahçe derbisi öncesi yoluna 3 puan ile devam etmek isteyen Galatasaray’ı lige iyi bir başlangıç yapan Yeni Malatyaspor karşısında zorlu bir maç bekliyor. Peki Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı saat kaçta? Karşılaşma nasıl canlı izlenebilecek. İşte maçtan detaylar, beIN Sport ve alternatif kanallar ile ilgili detaylar...

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?



Süper Lig fikstürüne göre Arda Kardeşler ve ekibinin yöneteceği karşılaşma Yeni Malatya Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak.

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN (ALTERNATİF KANALLAR)

19.00’da başlayacak Yeni Malatyaspor Galatasaray maçını Türkiye’de canlı izlemek için beINSports üyeliğine sahip olmanız gerekiyor. Maçın Türkiye’deki TV yayını beIN Sports HD 1 kanalından, internet yani online yayını ise beIN Connect üzerinden verilecek. Alternatif olarak maçı Mynet’in dakika dakika canlı anlatımı ile de takip edebilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ (19.00)

Alternatif Kanallar:

Türkiye dışındaki taraftarlar ise bulundukları ülkede maçın yayın sahip kanaldan izleyebilirler. Endonezya: beIN Sports Connect Indonesia

Avustralya: beIN Sports Connect, Kayo Sports

Benin: Canal+ Sport 3 Afrique

Bosna Hersek: SportKlub 2 Serbia

Brunei: beIN Sports Connect Malaysia

Burkina Faso: Canal+ Sport 3 Afrique

Burundi: Canal+ Sport 3 Afrique

Kamerun: Canal+ Sport 3 Afrique

Kanada: beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Cape Verde: Canal+ Sport 3 Afrique

Orta Afrika Cumhuriyeti: Canal+ Sport 3 Afrique

Çad: Canal+ Sport 3 Afrique

Kongo: Canal+ Sport 3 Afrique

Cote D'Ivoire: Canal+ Sport 3 Afrique

Hırvatistan: Sportklub 2 Croatia

Djibouti: Canal+ Sport 3 Afrique

Ekvator Ginesi: Canal+ Sport 3 Afrique

Fransa: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 8

Gabon: Canal+ Sport 3 Afrique

Gambiya: Canal+ Sport 3 Afrique

Gana: Canal+ Sport 3 Afrique

Gine: Canal+ Sport 3 Afrique

Guinea-Bissau: Canal+ Sport 3 Afrique

Hong Kong: beIN Sports Connect Hong Kong

Japonya: DAZN

Makedonya: SportKlub 2 Serbia, MaxTV Go

Malezya: beIN Sports Connect Malaysia

Mali: Canal+ Sport 3 Afrique

Moritanya: Canal+ Sport 3 Afrique

Karadağ: SportKlub 2 Serbia

Yeni Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand

Nijer: Canal+ Sport 3 Afrique

Nijerya: Canal+ Sport 3 Afrique

Ruanda: Canal+ Sport 3 Afrique

Senegal: Canal+ Sport 3 Afrique

Sırbistan: SportKlub 2 Serbia

Sierra Leone: Canal+ Sport 3 Afrique

Slovenya: SportKlub 6 Slovenia

Togo: Canal+ Sport 3 Afrique

Amerika Birleşik Devletleri: Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

MUHTEMEL 11’LER

Yeni Malatyaspor: Fornolle, Mustafa, Robin, Sakıb, Chebake, Donald, Guilherme, Acquah, Bifouma, Chaalali, Jahovic

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, N’zonzi, Seri, Lemina, Feghouli, Babel, Falcao

MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN FORM VE PUAN DURUMU

Galatasaray karşılaşma öncesinde 7 puan ve 0 averajla ligin 5. sırasında yer alırken Yeni Malatyaspor 6 puan ve +5 averajla 7. sırada bulunuyor.

Galatasaray son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik bir performans gösterirken Yeni Malatyaspor 3 galibiyet ile 2 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray son maçında deplasmanda Club Brugge ile golsüz berabere kaldı.

İstatistikler:

Galatasaray ve Yeni Malatyaspor arasında oynanan 30 Süper Lig maçında sarı kırmızılılar 19 galibiyet elde etti (6B 5M).

Galatasaray ve Yeni Malatyaspor'nın geçen sezon ligde oynadığı iki maç da Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Sarı kırmızılılar Eylül 2009-Ağustos 2012 arasındaki beş maçlık seriden bu yana, Süper Lig'de rakibi karşısında art arda üç galibiyet elde edemedi.

Yeni Malatyaspor'yı ağırladığı son altı lig maçında rakibine iki kez yenilen Galatasaray (4G), bundan önceki dokuz iç saha karşılaşmasında sadece bir mağlubiyet almıştı (5G 3B).

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray'ın Süper Lig'deki dört karşılaşmasında da ev sahipleri sahadan galip ayrıldı.

Evindeki son üç lig maçının ikisini kaybeden Yeni Malatyaspor (1G), aynı sayıda mağlubiyeti bundan önceki 14 lig maçında almıştı (8G 4B).

Galatasaray, Süper Lig'de geçen sezonun başından itibaren oynadığı 19 deplasman maçının yarısından fazlasında puan kaybetti (8G 5B 6M).

Yeni Malatyaspor bu sezon ligde Alanyaspor'un (11) ardından en fazla gol atan takım (10). Galatasaray ise, bu maçtaki rakibi Yeni Malatyaspor'dan (25) bir isabetli şut daha az çekmesine rağmen (24), rakibinin yarısı kadar gol atabildi (5 gol).

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de ilk dört haftalar itibarıyla en fazla gol attığı sezonu yaşıyor (10 gol). Malatya ekibi ayrıca bu maçtan üç puanla ayrılırsa, ilk beş haftalarda lig tarihinin en başarılı sezon başlangıcına imza atacak (2018/19'da 7 puan).

Yeni Malatyaspor bu sezon ligde gole çevirme oranı en yüksek üçüncü takım iken (%21,3), Galatasaray en düşük beşinci takım konumunda (% 10,9).

Bu sezon ligde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından topa en fazla sahip olan üçüncü ve dördüncü takım bu maçta karşılaşacak: Galatasaray (%59,5) & Yeni Malatyaspor (%58,8).

Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a karşı yedinci maçına çıkacak olan Sergen Yalçın, bu maçlarda altıncı farklı takımıyla yer alacak (Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Konyaspor & Alanyaspor). Sergen Yalçın'ın önceki altı maçta bir galibiyeti var (3B 2M).

Yeni Malatyaspor'un ligde attığı son dört golün üçünde Guilherme'nin direkt katkısı var (1 gol & 2 asist). Guilherme bu sezon ligde en fazla asist yapan dört oyuncudan biri (3).

Bu sezon Süper Lig'de en fazla hava topu mücadelesi kazanan iki oyuncudan biri Galatasaraylı Christian Luyindama (22; Aaron Appindangoye ile birlikte).

