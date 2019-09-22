Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı izle (beIN Sport ve alternatif kanallar)

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne Club Brugge karşısında deplasman maçı ile başladı. Süper Lig’e dönüşünde de yine bir deplasmana, bu sefer Malatya deplasmanına gidiyor. Fenerbahçe derbisi öncesi yoluna 3 puan ile devam etmek isteyen Galatasaray’ı lige iyi bir başlangıç yapan Yeni Malatyaspor karşısında zorlu bir maç bekliyor. Peki Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı saat kaçta? Karşılaşma nasıl canlı izlenebilecek. İşte maçtan detaylar, beIN Sport ve alternatif kanallar ile ilgili detaylar...
YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Süper Lig fikstürüne göre Arda Kardeşler ve ekibinin yöneteceği karşılaşma Yeni Malatya Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak.
19.00’da başlayacak Yeni Malatyaspor Galatasaray maçını Türkiye’de canlı izlemek için beINSports üyeliğine sahip olmanız gerekiyor. Maçın Türkiye’deki TV yayını beIN Sports HD 1 kanalından, internet yani online yayını ise beIN Connect üzerinden verilecek. Alternatif olarak maçı Mynet’in dakika dakika canlı anlatımı ile de takip edebilirsiniz.
YENİ MALATYASPOR GALATASARAY CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ (19.00)
Alternatif Kanallar:
Türkiye dışındaki taraftarlar ise bulundukları ülkede maçın yayın sahip kanaldan izleyebilirler. Endonezya: beIN Sports Connect Indonesia
Avustralya: beIN Sports Connect, Kayo Sports
Benin: Canal+ Sport 3 Afrique
Bosna Hersek: SportKlub 2 Serbia
Brunei: beIN Sports Connect Malaysia
Burkina Faso: Canal+ Sport 3 Afrique
Burundi: Canal+ Sport 3 Afrique
Kamerun: Canal+ Sport 3 Afrique
Kanada: beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada
Cape Verde: Canal+ Sport 3 Afrique
Orta Afrika Cumhuriyeti: Canal+ Sport 3 Afrique
Çad: Canal+ Sport 3 Afrique
Kongo: Canal+ Sport 3 Afrique
Cote D'Ivoire: Canal+ Sport 3 Afrique
Hırvatistan: Sportklub 2 Croatia
Djibouti: Canal+ Sport 3 Afrique
Ekvator Ginesi: Canal+ Sport 3 Afrique
Fransa: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 8
Gabon: Canal+ Sport 3 Afrique
Gambiya: Canal+ Sport 3 Afrique
Gana: Canal+ Sport 3 Afrique
Gine: Canal+ Sport 3 Afrique
Guinea-Bissau: Canal+ Sport 3 Afrique
Hong Kong: beIN Sports Connect Hong Kong
Japonya: DAZN
Makedonya: SportKlub 2 Serbia, MaxTV Go
Malezya: beIN Sports Connect Malaysia
Mali: Canal+ Sport 3 Afrique
Moritanya: Canal+ Sport 3 Afrique
Karadağ: SportKlub 2 Serbia
Yeni Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand
Nijer: Canal+ Sport 3 Afrique
Nijerya: Canal+ Sport 3 Afrique
Ruanda: Canal+ Sport 3 Afrique
Senegal: Canal+ Sport 3 Afrique
Sırbistan: SportKlub 2 Serbia
Sierra Leone: Canal+ Sport 3 Afrique
Slovenya: SportKlub 6 Slovenia
Togo: Canal+ Sport 3 Afrique
Amerika Birleşik Devletleri: Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT
Yeni Malatyaspor: Fornolle, Mustafa, Robin, Sakıb, Chebake, Donald, Guilherme, Acquah, Bifouma, Chaalali, Jahovic
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, N’zonzi, Seri, Lemina, Feghouli, Babel, Falcao
MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN FORM VE PUAN DURUMU
Galatasaray karşılaşma öncesinde 7 puan ve 0 averajla ligin 5. sırasında yer alırken Yeni Malatyaspor 6 puan ve +5 averajla 7. sırada bulunuyor.
Galatasaray son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik bir performans gösterirken Yeni Malatyaspor 3 galibiyet ile 2 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray son maçında deplasmanda Club Brugge ile golsüz berabere kaldı.
İstatistikler:
Galatasaray ve Yeni Malatyaspor arasında oynanan 30 Süper Lig maçında sarı kırmızılılar 19 galibiyet elde etti (6B 5M).
Galatasaray ve Yeni Malatyaspor'nın geçen sezon ligde oynadığı iki maç da Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Sarı kırmızılılar Eylül 2009-Ağustos 2012 arasındaki beş maçlık seriden bu yana, Süper Lig'de rakibi karşısında art arda üç galibiyet elde edemedi.
Yeni Malatyaspor'yı ağırladığı son altı lig maçında rakibine iki kez yenilen Galatasaray (4G), bundan önceki dokuz iç saha karşılaşmasında sadece bir mağlubiyet almıştı (5G 3B).
Yeni Malatyaspor ile Galatasaray'ın Süper Lig'deki dört karşılaşmasında da ev sahipleri sahadan galip ayrıldı.
Evindeki son üç lig maçının ikisini kaybeden Yeni Malatyaspor (1G), aynı sayıda mağlubiyeti bundan önceki 14 lig maçında almıştı (8G 4B).
Galatasaray, Süper Lig'de geçen sezonun başından itibaren oynadığı 19 deplasman maçının yarısından fazlasında puan kaybetti (8G 5B 6M).
Yeni Malatyaspor bu sezon ligde Alanyaspor'un (11) ardından en fazla gol atan takım (10). Galatasaray ise, bu maçtaki rakibi Yeni Malatyaspor'dan (25) bir isabetli şut daha az çekmesine rağmen (24), rakibinin yarısı kadar gol atabildi (5 gol).
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de ilk dört haftalar itibarıyla en fazla gol attığı sezonu yaşıyor (10 gol). Malatya ekibi ayrıca bu maçtan üç puanla ayrılırsa, ilk beş haftalarda lig tarihinin en başarılı sezon başlangıcına imza atacak (2018/19'da 7 puan).
Yeni Malatyaspor bu sezon ligde gole çevirme oranı en yüksek üçüncü takım iken (%21,3), Galatasaray en düşük beşinci takım konumunda (% 10,9).
Bu sezon ligde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından topa en fazla sahip olan üçüncü ve dördüncü takım bu maçta karşılaşacak: Galatasaray (%59,5) & Yeni Malatyaspor (%58,8).
Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a karşı yedinci maçına çıkacak olan Sergen Yalçın, bu maçlarda altıncı farklı takımıyla yer alacak (Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Konyaspor & Alanyaspor). Sergen Yalçın'ın önceki altı maçta bir galibiyeti var (3B 2M).
Yeni Malatyaspor'un ligde attığı son dört golün üçünde Guilherme'nin direkt katkısı var (1 gol & 2 asist). Guilherme bu sezon ligde en fazla asist yapan dört oyuncudan biri (3).
Bu sezon Süper Lig'de en fazla hava topu mücadelesi kazanan iki oyuncudan biri Galatasaraylı Christian Luyindama (22; Aaron Appindangoye ile birlikte).
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