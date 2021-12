Yılın son derbisinde gol yağmuru var, kazanan yok

Süper Lig'in 17. haftasında Kadıköy'de karşılaşan Fenerbahçe ile Beşiktaş sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de 2021 yılının son derbisinde kazanan çıkmadı. Ülker Stadı'nda oynanan derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetti. Fenerbahçe, 14. dakikada Mesut Özil'in penaltı golüyle öne geçti. Beşiktaş, Josef ile 25. dakikada skoru eşitledi. Fenerbahçe, 30. dakikada Domagoj Vida'nın büyük hatası sonrası Mergim Berisha ile bir kez daha öne geçti ve ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Beşiktaş, Josef de Souza'nın 59. dakikadaki golüyle bir kez daha skoru eşitledi. Brezilya oyuncu, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol atmayı başarmış oldu.

Süper Lig'deki son 2 maçında 5 puan bırakan Fenerbahçe, puanını 28 yaptı ancak lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düştü. Deplasmandaki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Beşiktaş ise puanını 25'e yükseltti.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu beraberlikle 28 puana yükselerek lider Trabzonspor ile puan farkını 14’e çıkardı. Fenerbahçe haftayı 5. sırada tamamladı.

Siyah-beyazlı takımda Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen 19 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde ikinci maçında da kaybetmedi.

Beşiktaş, ligdeki dördüncü beraberliği alarak 25 puana yükseldi. Beşiktaş haftayı 9. sırada tamamladı.

Fenerbahçeli taraftarlar, mücadeleye yedek soyunan İrfan Can Kahveci lehine tezahüratlarda bulundu. 59'uncu dakikada İrfan Can için tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş'ın kaydettiği 2'nci golden sonra da tezahüratlarını sürdürdü. Karşılaşmanın 65'inci dakikasında ise teknik direktör Vitor Pereira, Rossi'yi oyundan alarak İrfan Can Kahveci'ye görev verdi. Başarılı futbolcu taraftarların alkışlarıyla oyuna dahil oldu.

SAHAYA YABANCI MADDE

Sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş'ın 59'uncu dakikada kaydettiği 2'nci golden sonra sahaya yabancı madde attı. Josef, attığı 2'nci golden sonra tribünlere doğru giderek sevinince sarı-lacivertli taraftarların tepkisi ile karşılaştı. Atılan yabancı maddeler sahadan çıkarılınca müsabakaya devam edildi.

BERISHA YERİNİ SERDAR DURSUN'A BIRAKTI

Fenerbahçe'de Mergim Berisha, yerini 71'inci dakikada Serdar Dursun'a bıraktı.

Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz hafta Gaziantep FK ile oynanan mücadelede 11'de görev alan Serdar Dursun, Beşiktaş derbisine yedekler arasında başlamıştı. Teknik direktör Vitor Pereira, karşılaşmanın 70'inci dakikasında Berisha'yı oyundan alarak Serdar Dursun'a görev verdi.

SERDAR AZİZ İLE BATSHUAYI ARASINDA GERGİNLİK

Karşılaşmanın 77'nci dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz ile Beşiktaşlı futbolcu Batshuayi arasında gerginlik yaşandı. İki takım futbolcularının araya girmesi ile gerginlik sona erdirilirken hakem Fırat Aydınus, Serdar Aziz ve Batshuayi'yi sarı kartla cezalandırdı.

VALENCİA VE NAZIM UZATMALARDA DAHİL OLDU

Mücadelenin 90+2'nci dakikasında Fenerbahçe'de 2 oyuncu değişti. Teknik direktör Vitor Pereira, sakatlığı sona eren ve mücadeleye yedekler arasında başlayan Enner Valencia'yı Szalai'nin yerine oyuna dahil etti. Pereira, aynı dakikada Osayi-Samuel'in yerine ise Nazım Sangare'ye görev verdi.

ALİ KOÇ İSTİFA SESLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar mücadelenin son dakikalarında başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti. 'Yönetim istifa' ve 'Ali Koç istifa' şeklinde tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşma sonrasında da Ali Koç aleyhinde tezahüratlarını sürdürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada Beşiktaş ceza sahası dışı sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Ghezzal'ın şutunda top az farkla auta gitti.

9'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında, Ghezzal ortasını yaptı. Arka direkte Larin'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

12'nci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde top Larin'in eline çarpınca hakem Fırat Aydınus, beyaz noktayı gösterdi.

14'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Mesut Özil, meşin yuvarlak ve kaleci Ersin Destanoğlu'nu farklı köşelere gönderdi: 1-0.

25'inci dakikada skora denge geldi. Ceza sahası içinde Batshuayi'nin kontrol etmek istediği top Josef'in önünde kaldı. Brezilyalı orta saha oyuncusunun sol taraftan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top kaleci Berke'nin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

30'uncu dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Vida'nın hatalı geri pasında araya giren Rossi'nin vuruşunda top kaleci Ersin'den sekip penaltı noktası üstündeki Berisha'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-1.

45'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Batshuayi'nin şutunda kaleci Berke topu kornere tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

49'uncu dakikada Pjanic'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Vida kafayı vurdu. Top auta gitti.

59'uncu dakikada Beşiktaş bir kez daha eşitliği yakaladı. Ghezzal'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın ortasında, ceza sahasına hareketlenen Josef kafayla topu ağlara gönderdi: 2-2.

86'ncı dakikada ceza sahası dışında oluşan karambol sonrasında top Serdar Dursun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun yayın hemen üstünden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin'in kucağında kaldı.

88'inci dakikada Szalai'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Serdar Dursun'un vuruşunda kaleci Ersin köşede topun sahibi oldu.

89'uncu dakikada Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Pjanic'in şutunda top az farkla auta gitti.

90+5'inci dakikada Rosier'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Batshuayi'nin şutunda top yan direkten auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.