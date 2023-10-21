Süper Kupa finali Suudi Arabistan'da oynanacak dedi, ortalık karıştı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa'nın 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacağının açıklanması taraftarları ayaklandırdı.

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Kupa’nın Suudi Arabistan’da oynanacağı iddialı tartışma konusu olmuş, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise 10 gün önce yaptığı açıklamada bunun kesinleşmediğini dile getirmişti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır."

TFF'nin bu kararının Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına denk gelmesi büyük tepki çekti.

Sosyal medyada yüzlerce kullanıcı, TFF'nin Süper Kupa kararını protesto etti.