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Süper Lig’den 8 isim Kosova Milli Takımı’na çağırıldı

Süper Lig’den 8 isim Kosova Milli Takımı’na çağırıldı
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Kosova Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde oynayacağı İsviçre ve Romanya müsabakaları aday kadrosu açıklandı.

Kosova Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde oynayacağı İsviçre ve Romanya maçlarının aday kadrosu belirlendi. Kadroda Süper Lig takımları Alanyaspor, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, İstanbulspor ve Antalyaspor’dan toplam 8 futbolcu yer aldı.

Alanyaspor, Kosova Milli Takımı’na 2 futbolcu göndererek ön plana çıktı.
Teknik Direktör Primoz Gliha’nın Süper Lig’den aday kadroya dahil ettiği futbolcular şu şekilde:

Visar Bekaj (Hatayspor)
Fidan Aliti ve Florent Hadergjonaj (Alanyaspor)
Ibrahim Dresevic (Fatih Karagümrük)
Altin Zeqiri (Çaykur Rizespor)
Zymer Bytyqi (Antalyaspor)
Milot Rashica (Beşiktaş)
Florian Loshaj (İstanbulspor)

Etiketler süper lig mili takım kosova
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