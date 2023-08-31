Suudi Arabistan takımları Avrupa kupalarına katılacak mı?

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Suudi Arabistan takımlarının Avrupa kupalarına katılacağı iddialarını yalanladı. Ceferin, ''Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne veya Avrupa Konferans Ligi'ne sadece Avrupa kulüpleri katılabilir'' dedi.

Suudi Arabistan ekiplerinin transfer piyasasına damga vurmasının ardından Avrupa kupalarına katılmak için UEFA'ya başvuruda bulunacağı iddia edilmişti. UEFA, böyle bir ihtimalin söz konusu olmadığını açıkladı.

"SADECE AVRUPA KULÜPLERİ KATILABİLİR"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan kulüplerinin Avrupa kupalarına katılacağına dair konuyu bir medya kuruluşu, durumu bize sormadan haber yaptı. Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne veya Avrupa Konferans Ligi'ne sadece Avrupa kulüpleri katılabilir." ifadelerini kullandı.

"EN İYİ OYUNCULAR ORAYA GİTMİYOR"

Suudi Arabistan'a transfer olan futbolcularla ilgili de konuşan, "Bildiğim kadarıyla Mbappé ve Haaland Suudi Arabistan'ı hayal etmiyorlar. Futbollarının zirvesindeki en iyi oyuncuların Suudi Arabistan'a gittiğini düşünmüyorum. İnsanlar bana oraya giden oyuncuları anlattığında oyuncuların son kulüplerinin neresi olduğunu hatırlamıyorum." dedi.