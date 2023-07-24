Suudi Arabistan'dan Kylian Mbappe'ye astronomik teklif!

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in, PSG'de forma giyen yıldız futbolcu Kylian Mbappe'ye transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in, Paris Saint Germain'de gözden çıkarılan Fransız yıldız Kylian Mbappe için rekor transfer teklifinde bulunduğu ileri sürüldü.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al Hilal yöneticileri Kylian Mbappe için Paris Saint Germain'e 300 milyon Euro önerdi. Haberde Fransız ekibinin yöneticilerinin bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

700 MİLYON EURO MAAŞ

Öte yandan ABD merkezli CBS'ten James Benge'nin haberine göre; Al Hilal, PSG'ye sunduğu 300 milyon Euro'luk teklifin yanı sıra Kylian Mbappe'ye yıllık 700 milyon Euro maaş kazanacağı bir teklifte bulundu.

Haberde ayrıca Mbappe'ye sunulan teklifin 1 yıllık olacağı ve Mbappe'nin gelecek yaz Real Madrid'e gitme isteğine olanak sağlayan bir sözleşme sunulacağı öne sürüldü.

"KİMSE KULÜPTEN BÜYÜK DEĞİL"

Kylian Mbappe'nin Real Madrid ile şimdiden anlaştığını düşünen PSG yönetiminin, bu sebeple yıldız oyuncuyla yolları ayırma kararı aldığı aktarıldı.

24 yaşındaki Kylian Mbappe, kariyeri boyunca çıktığı 324 resmi maçta 244 gol 116 asist kaydetti.