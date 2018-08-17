Talisca Çin'i karıştırdı ! Özel önlem...

Bir maç hariç tüm karşılaşmalarda fileleri havalandıran Brezilyalı futbolcu son olarak takımının Henan Jianye ile yaptığı maçı da boş geçmedi.

Açılış golünü atarak galibiyetin yolunu açan Talisca’dan Uzakdoğu ülkesinde yine övgü dolu ifadelerle söz edildi. Çin basınındaki haberlerde ‘Talisca galibiyetin kapısını açtı’ başlıkları atıldı. Futbolcunun formda görüntüsü artık rakiplerin de dikkatini çekmeye başladı.

Özel önlemler alıyorlar

Altı maçta yedi gol kaydeden Talisca’nın ülkeye ilk geldiğinde fazla tanınmadığı ancak geride kalan süre içerisinde kendisini tanıttığına dikkat çekildi. Rakiplerin artık kendisi için özel önlemler almaya başladıkları vurgulandı.

2’li-3’lü sıkıştırmalar başladı

Çin televizyonunda Evergrande-Jianye maçından bir görüntü bunun kanıtı olarak sunuldu. Artık top Talisca’nın ayağına geldiğinde rakip savunmacıların oyuncunun üzerine baskı yaptıkları, birçok pozisyonda birden fazla rakip futbolcunun Talisca’nın başına üşüştüğüne, ancak buna karşın yıldız futbolcunun gollerine devam ettiğine de dikkat çekildi.