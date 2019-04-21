Tamer Tuna: Büyük bir bedel ödüyoruz

Sahasında BB.Erzurumspor’a tek golle kaybederek ligde kalma umutlarını azaltan Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuna, “Aynı senaryoları nasıl değerlendireceğimizi bilemiyoruz. Milli aradan sonraki 8 haftada çok kazanan Göztepe hayalimiz vardı. Gol sorununu çözmüş olmamız gerekiyordu. Ancak birçok pozisyon bulmamıza rağmen golü bulamıyoruz. Camia olarak büyük bir bedel ödüyoruz. Geride kalan 5 haftada ne olur göreceğiz. Kolay olmayacak ama mücadelemize devam edeceğiz. Bunu gerçekleştireceğimize de inanıyorum. Göztepe önümüzdeki sezon nerede olursa olsun burada kalmaya devam etmek istiyorum” dedi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Halil ve Alpaslan’ın taraftarlarla kavgasını da değerlendiren Tuna, “Oyuncuyla taraftarın karşı karşıya geldiği durumda karşılıklı fiili müdahale olmadı. Taraftarla taraftar arasında olay yaşandı. Bunu sezon sonuna bırakmıştım. Ancak hem oyuncuların içinde bulunduğu durumdan dolayı Halil ve Alpaslan’ı iki haftadır kadroya almıyorum” ifadelerini kullandı.

"FORVET İSTESEYDİM ALINIRDI"

Maçın ardından taraftarların Başkan Mehmet Sepil’e olan tepkisin hakkında konuşan deneyimli teknik adam, “Mehmet Sepil bu kulübün başkanı ve duygularını da her zaman taraftar gibi yaşıyor. Kendisi bizim çalışma alanımıza da çok saygı duyuyor. Taraftarların tepkilerini anlayabiliyorum. Ancak Mehmet Sepil’in oyuncu tercihlerine hiçbir şekilde müdahale etmediğini söyleyebilirim. Takımımızda 3 forvet oyuncumuz var. Devre arasında teknik adam olsaydım ve forvet isteseydim alınırdı” diye konuştu.

"BAŞARISIZLIK HEPİMİZİN"

Yapılanmanın devam etmesi gerektiğinin altını çizen Tamer Tuna, “Bugün taraftarın umudu kırıldı. Mücadelemiz matematiksel olarak devam ettiği sürece de savaşmaya devam edeceğiz. 3,5 yıllık kontrat imzaladım. Taraftar ve yönetim istediği sürece bu takımın teknik sorumlusu olacağım. Stadın yapılmasıyla birlikte bambaşka bir Göztepe olacağından hiç şüphem yok. Hiçbir zaman kaçmadan mücadelemi sürdüreceğim. Başarısızlık hepimizin. Sezon bittikten sonra her şeyi daha sağlıklı değerlendireceğiz" dedi.

