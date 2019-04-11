Adana Demirspor 3 - 1 Ümraniyespor (Spor Toto 1. Lig)

Spor Toto 1. Lig’in 27. hafta erteleme maçında Adana Demirspor, evinde Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Berk Yıldız, 73'te Gladky ve 75. dakikada Erdal Öztürk kaydetti. Ümraniyespor'un tek golünü ise 65. dakikada Timur Temeltaş attı.

Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Adana Demirspor, puanını 47 yaptı ve 6. sıraya yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Ümraniyespor ise 46 puanla 7. sıraya düştü.

Lig'de gelecek hafta Adana Demirspor, Altay'ı konuk edecek. Ümraniyespor ise Altınordu deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Ümraniyespor savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Kaan'ın ceza sahasına ortasında Gladky'nin kafa vuruşu auta çıktı.

33. dakikada sağ kanattan Süleyman'ın yerden ortasında ceza sahası içinde Pote topu Berk'e aktardı. Bu oyuncunun şutu filelerle buluştu. 1-0

63. dakikada sol kanattan Yasir'in ortasında ceza sahası içinde Atabey'in kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

65. dakikada Adana Demirspor savunmasının uzaklaştıramadığı top, sağ kanattaki Leandrinho’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında topla buluşan Timur'un yaklaşık 30 metre mesafeden sert şutunda top ağlara gitti. 1-1

73. dakikada sağ kanattan Legear'ın yerden sert ortasında savunmaya da çarpan top arka direkte Gladky’nin önünde kaldı. Bu oyuncu yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

75. dakikada kaleci Burak'ın hatasında topu alan Erdal'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Koray Gençerler xx, Serdar Diyadin xx, Özgür Ertem xx

Adana Demirspor: Çağlar xx, Kaan xx, Semih xxx, Traore xx, Berk xxx, Erdal xx, Süleyman xxx, Levent xx (Vedat dk. 71 x), Rassoul xxx, Pote xx (Legear dk. 63 xx), Gladky xx (Kage dk. 80 x)

Ümraniyespor: Burak x, Appindangoye x, Alaaddin x, Merthan x (Tarık dk. 24 x), Yasir xx, Timur xxx, Vasilogiannis x (Atabey dk. 58 x), Serkan xx, Muhammed xx, Dialiba x (Emircan dk. 46 x), Leandrinho xx

Goller: Berk (dk. 33), Gladky (dk. 73), Erdal (dk. 75) (Adana Demirspor), Timur (dk. 65) (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: Gladky, (Adana Demirspor), Dialiba, Tarık, (Ümraniyespor)

