Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan hakkında şok iddia

İzmir’de dün Torbalı Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan U19 Gelişim Ligi maçında iddialara göre bir olay yaşandı. Altınordu ile Altay arasında oynanan karşılaşma sonrasında Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, iddialara göre Altay oyuncusu Ömer Yıldız’a yumruk attı.



Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu yaptığı yazılı açıklamada Özkan’ın maçtan sonra velisiyle evine dönen Altay Kulübü futbolcusu Ömer Yılmaz’a saldırdığını ve yumrukladığını iddia ederek, “İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu” yetiştirmenin gençlere el kaldırarak gerçekleşemeyeceğini ifade etti. Başkan Ekmekçioğlu açıklamasında, “Sakat mantalitelere sahip, siz ve benzer zihniyetteki yöneticilerin hiçbir genç sporcuya şiddet uygulama hakkı ve haddi yoktur. Atılan yumruk, genç sporcumuzu hedef aldığı kadar Altay Spor Kulübü’nü de hedef almıştır ve affedilemez. Kendinizi Türk spor camiasının üzerinde görerek yaptığınız barbarlık büyük Altay’a sökmez. İnsan olmanın erdemini hatırlayacağınız güne dek, spor tarihinin en karanlık sayfalarında yer alacağınızı belirtmek isteriz” dedi.



Ekmekçioğlu, oyuncuları Ömer Yılmaz için gerekli her türlü hukuki işlemin başlatılacağını belirtti.



Altınordu cephesinden yanıt



Skandal iddianın diğer muhatabı Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan da kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu’nun kendisiyle ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve İzmirli iki kardeş kulübün 100 yıla varan dostluğunu zedelediğini anlattı.

Ekmekçioğlu’nun bulunmadığı bir ortamda ve kulaktan dolma edindiği bilgilerle yola çıktığını savunan Özkan, “Bunu kendisinin acemiliğine veriyorum. Genç başkana bundan sonraki yöneticilik yaşamında ’duyduğunu’ değil ’gördüğünü’ yazmasını tavsiye eder, spor kamuoyunu bu şekilde meşgul ettiğim için özür dilerim” ifadelerini kullandı.



Başkan Özkan, daha önce de oyuncularına uyguladığı sakal ve renkli krampon yasaklarıyla gündeme gelmiş, bir altyapı futbolcusunu da tokatladığı iddia edilmişti.