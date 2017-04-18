Tekrar eski günlerine dönme çabasında olan Ankaragücü, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Gruptaki şampiyonluğuna artık gün sayıyor. Başkentin sarı lacivertliler Kayseri Erciyesspor deplasmanında şampiyonluk turuna hazırlanıyor.

Ankaragücü taraftarına otobüs müjdesi

Binlerce taraftarıyla birlikte Kayseri’ye akın edecek olan Ankaragücü’ne Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’da büyük jest geldi. Fethi Yaşar, Kayseri deplasmanına gidecek Ankaragücü taraftarına 10 otobüs verileceğini açıkladı.

Fethi Yaşar’dan Ankaragücü taraftarına 10 otobüs

Bu jestiyle Ankaragücü taraftarının gönlünü fetheden Fethi Yaşar, ihtiyaç olması halinde daha fazla otobüsü taraftarın hizmetine vereceklerini de duyurdu.

Ankaragücü şampiyonluk turuna hazır

Bu habere çok sevinin Ankaragücü taraftarı sosyal medyada, “Sessiz sedasız ilk maddi yardımı yap, ilk kombineleri al, ilk hatıra biletlerini al, ilk otobüs desteğini ver! Fethi Yaşar artık bizim için dokunulmazdır! Teşekkürler yüreği güzel insan” paylaşımlarını yaptı.