Yılmaz Vural: Deplasmanda kazanmalıyız

Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Adnan Süvari Tesislerinde gerçekleşen haftalık basın toplantısında ligin 27. haftasında oynanan Boluspor ve 28. haftada oynanacak olan Bandırmaspor karşılaşmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Oynadıkları maçlarda çok pozisyon bulamadıklarını ifade eden Vural, “Yine aynı şekilde yediğimiz gol dışında rakiplerimize de fazla pozisyon vermedik. Takımımızın savunma ve orta saha problemini büyük ölçüde çözdük ama bu sefer hücumda sorun yaşıyoruz. Hücuma katılmayı biraz daha etkin hale getirmemiz gerekiyor. Oynadığımız 2 maçta da top daha fazla bizdeydi. Bizim üstünde inatla durduğumuz bir konu var, bu da bölge oyunu oynamak. Boluspor maçında bunu istediğimiz şekilde uygulayamadık. Top tutma konusunda da sorunlar yaşadık. Bunu çözmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Eşleşme ve rakibe pozisyon vermeme konularında ise önemli bir yol kat ettiklerini anlatan tecrübeli teknik adam, “Bu konuda başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Biz maç kazanması gereken bir takımız dolayısıyla eksiklerimizin üzerinde duracağız” diye konuştu.

“Deplasmanda kazanmalıyız”

Yaklaşık 3 haftadır takımla birlikte olduğunu söyleyen Yılmaz Vural, “Bir takım alışkanlıklar var ama bunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Deplasmanlarda takımımızın performansına bakıyorum; 4 galibiyet, 3 beraberliğimiz var. Evimizde gösterdiğimiz başarıyı deplasmanda tekrarlayamadığımızı görüyoruz. Kalan 7 maçımızın 4’ü dışarıda. Bu yüzden mutlaka deplasmanda da kazanmayı başarabilmemiz gerekiyor. Bu hafta deplasmandaki kayıplarımız üzerine de çalışmalar yapacağız” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki hafta Bandırmaspor ile oynayacaklarını hatırlatan Vural, “Rakibimiz 22 puanla en alt sırada yer alıyor ve ligde kalmak adına kazanması gereken haftaları oynuyor. Oynadıkları maçlara baktığımız zaman iyi performans göstermelerine rağmen talihsiz puan kayıpları yaşadıklarını görüyoruz. Hem iç saha hem de deplasmanda oynadıkları maçları yardımcı hocalarımıza izlettim, analizlerini yapıyoruz. Çok zor bir maç olacak. İki taraf da hedefleri doğrultusunda kazanması gereken bir maça çıkacak. Rakiplerimizin de çok zor maçları var. Bu yüzden kazanarak avantaj sağlamak zorundayız. Taraftarlarımızdan ricam Bandırmaspor deplasmanında bize ayrılan tribünü doldurmaları. Çok zorlu bir maç oynayacağız ve onların da desteğiyle kazanmak istiyoruz” dedi.

Sakatlar dönüyor

Göztepe’de sakatlıkları devam eden Canberk Dilaver, Halil Akbunar ve Emre Aygün’ün yarın takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği ifade edilirken, sol iç yan bağında sıkıntı yaşayan Murat Akın’a yarın MR çekileceği, sakatlığının 8. gününde olan Prince Segbefia’nın da tedavisinin yoğun bir şekilde sürdüğü kaydedildi.