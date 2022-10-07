TFF 2. Lig ve 3. Lig maçlarının yayıncısı belli oldu

TFF, 2. Lig ve 3. Lig yayın hakları ihalesini Lüksemburg merkezli Fuchs Sports'un kazandığını açıkladı. Fuchs Sports Türkiye ile yapılan anlaşma 5 yıllık.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan ihale sonucunda, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig naklen yayın ihalesini 5 yıllığına Lüksemburg merkezli Fuchs Sports Türkiye firması kazandı.

Futbola değer katma hedefiyle başladıkları görevlerinde, ekonomik sıkıntılar içerisindeki kulüplerimize yeni gelir kaynakları da yaratmaya çalışan Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Fuchs Sports Türkiye ile yapılan anlaşmayla bu yönde önemli bir adım attı.

Alt liglere kalıcı gelir sağlandı

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın haklarının 2022-2023 sezonundan itibaren 5 yıl boyunca Fuchs Sports Türkiye'ye devreden anlaşmayla, bu liglerde mücadele eden 92 takımın gelirlerini kalıcı olarak artırmış oldu.

Karşılaşmaların yayını nasıl olacak?

Fransa Futbol 4. Ligi ve 5. Ligi yayın haklarını da elinde bulunduran Fuchs Sports, dünyaca ünlü yapay zekâ destekli gelişmiş yazılımlar ve gelişmiş kameralarla donatılmış bir yeni nesil yayıncılık sistemi ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanan tüm karşılaşmaların taraftarlarına kesintisiz erişimini sağlayacaktır.

İnternet üzerinden tüm cihazlardan izlenebilecek

Fubolseverler TFF ile Fuchs Sports Türkiye arasında yapılan Yayın Hakları anlaşması sayesinde 92 takımın mücadele ettiği TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig karşılaşmalarını 5 yıl boyunca yeni nesil bir dijital hizmet ile geniş bant internet altyapısı üzerinden her yerden, tüm cihazlardan takip edebilecek.

Taraftarlar canlı maç yayınlarına, maç özetlerine, fikstür ve puan durumuna ve daha birçok detaya Fuchs Sports platformu üzerinden rahatlıkla erişebilecek. Fuchs Sports platformu IOS-Android tabanlı mobil cihazlardan, Web den ve pek yakında Akıllı TV'lerden erişilebilir bir dijital platformdur.

Büyükekşi: "Daha güvenli, daha şeffaf, daha zevkli bir lig"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fuchs Sports Türkiye ile imzalanacak olan anlaşmanın daha güvenli bir lig oluşturacağını belirterek şunları söyledi: "Türk futbolunda yeni bir atılım başlatmak istiyorsak bu değişimi sadece üst liglerde yapmak doğru olmaz. TFF 2. Lig ve 3. Lig'de bu atılımın bir parçası olması gerekir. Federasyon olarak 2. Lig ve 3. Lig kulüplerimize hem ekonomik hem de futbolcu gelişimi anlamında destek olması için yayın haklarını ihaleye açtık. Fuchs Sports Türkiye, ihale sonucunda 5 yıl süreyle maçları yayınlamaya hak kazandı. Bu şekilde 92 kulüp taraftarı maçları izleyebilecekken kulüplerimiz için de gelir sağlanmış olacak. Daha güvenli, daha şeffaf, daha zevkli bir lig, sponsorların ilgisini artıracak ve Türk futbolunun değerinin yükselmesine büyük katkı sağlayacak. Anlaşmanın ülkemize ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum."