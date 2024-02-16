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TFF duyurdu: Artık VAR kayıtları açıklanacak!

TFF duyurdu: Artık VAR kayıtları açıklanacak!
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TFF, Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarıyla birlikte VAR kayıtlarının yayınlanacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor.

Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.

Trendyol Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak.

Etiketler var kayıt var kayıtları TFF
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