TFF iftarına sadece 5 kulüp başkanı katıldı: İşte iftara katılan kulüpler
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından profesyonel kulüp yöneticilerine iftar yemeği düzenlendi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın davetleri reddetmesine karşın Galatasaray'da, Metin Öztürk iftar yemeğine katıldı.
TFF'nin ev sahipliğinde TFF'nin tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla iftar yemeği düzenlendi.
Süper Lig ve alt liglerin başkanlarının davet edildiği iftara Süper Lig'den hangi takımların katılım gösterip göstermeyeceği merak konusu olmuştu.
Davete Fenerbahçe ve Beşiktaş katılım göstermezken, Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk katıldı.
SÜPER LİG'DEN 5 KULÜP BAŞKANI KATILDI
Davette Trabzonspor'dan Başkan Ertuğrul Doğan ve yöneticiler tam kadro yer alırken, Gaziantep, Hatayspor, Başakşehir ve Sivasspor kulüplerinin başkanları da davette yer aldı.
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