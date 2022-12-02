TFF'den Fenerbahçe'ye ''yasak oyuncu'' cezası: İşte verilen ceza...

Sarı-Lacivertli ekip hazırlık maçında TFF lisansı bulunmayan oyuncuyu oynattığı için ceza yedi.

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, bu boşluğu düzenlenen hazırlık karşılaşmalarıyla değerlendiriyor.

Dünya Kupası arasının ilk hazırlık maçında Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü rakibi nın Rayo Vallecano karşısında 3-1 galip gelerek moral depoladı.. Sarı-lacivertli ekibin gollerini 71. dakikada Osayi-Samuel (P), 76. dakikada Joshua King ve 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.



SERDAR ÇIKTI LEMOS GİRDİ



Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 11 oyuncu değiştirerek forma şansı bulamayan isimlerin de performansını görmek isteyen Jorge Jesus, maçın 46. dakikasında Serdar Aziz'in yerine oyuna Lemos'u dahil etti.

Ancak ikinci yarı boyunca sahada kalan Lemos'un oyuna girmesi kulübün başını derde soktu.

Ajansspor'un haberine göre; Sezon başı lisansı çıkarılmayan Lemos'un oyuna dahil edilmesi sonrası harekete geçen TFF, lisansı bulunmayan futbolcuların resmi olmayan maçlarda da oynaması yasak olduğu için kulübe 25 bin lira para cezası verdi.



İKİNCİ RAKİP VILLAREAL



Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında 3 Aralık günü La Liga takımlarından Villarreal ile karşılaşacak. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.