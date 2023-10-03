TFF'den İstanbulspor'a ''pahalı bilet'' cezası

TFF, Galatasaray maçında kendi taraftarına yüksek fiyattan bilet satan İstanbulspor'a 1 milyon 200 bin lira ceza kesildi.

İstanbulspor, Galatasaray maçında taraftarına yüksek fiyattan bilet sattığı için tarihi bir ceza aldı. TFF, İstanbulspor'un 1 milyon 200 bin lira ödemesine karar verdi.

TFF PAHALI BİLETİ AFFETMEDİ

PFDK'dan yapılan açıklamada, "1-İSTANBULSPOR A.Ş.'nin, 26.09.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip kulüp seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının %30'undan fazla fiyat uygulanarak satılmasından dolayı FDT'nin 49/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1.200 .000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.

905 LİRADAN BİLET SATTILAR

İstanbulspor kendi taraftarına 626 liradan bilet satarken, Galatasaraylılara 905 liradan sattı. Sarı-kırmızılı taraftarlara maksimum 813 liradan bilet satabilecek olan İstanbulspor, tarihi cezayla karşı karşıya kaldı.