TFF'nin yabancı kuralı Trabzonspor'un planlarını bozdu

TFF'nin açıkladığı yabancı kuralı Trabzonspor'u olumsuz etkilerken, bordo-mavili ekip yeni bir plan üzerinde çalışıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu sezon için uygulamaya koyma kararı aldığı 8 sahada 6 tribünde olacak şeklindeki yabancı kurulana Kulüpler Birliği’nin karşı çıkması sonrası, TFF kararı tekrar gözden geçireceğini açıklamıştı.

TFF, transfer sezonun başlamasıyla birlikte ilk aldığı kararın uygulanacağını bildirdi. Bu karar Trabzonspor'da soğuk duş etkisi yarattı.

Karadenizdesonnokta gazetesinin haberine göre, bu sezon Trabzonspor 4 yabancı oyuncuyu Bruno Peres, Marek Hamsik, Gervinho ve Koita’yı kadrosuna kattı, bordo-mavililerde böylelikle yabancı oyuncu sayısı 13’e ulaştı.

Alınan karar sonrası sadece tek bir yabancı oyuncu transfer etme hakkı bulunan bordo-mavililerde kamp kadrosuna dahil edilmeyen Diabate ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Caleb Ekuban ve Djaniny Semedo için de resmi transfer teklifi bekleniyor.

Bu oyunculara da teklif gelmesi durumunda gidişlerine onay verilecek. Ancak şu an için kalan bir yabancı hakkını forvet hattı için kullanmayı amaçlayan bordo-mavililer eğer Diabate ile yollar ayrılırsa bu hakkını da solbek mevkiinden yana kullanmayı planladığı kaydedildi.