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Trabzonspor 1 milyon TL'lik anlaşmayı KAP'a bildirdi!

Trabzonspor 2021-22 sezonu sonuna kadar geçerli olacak 1 milyon TL'lik reklam anlaşmasını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor yeni bir reklam anlaşmasına imza attı. Bordo-mavili kulüp Özyazıcı İnşaat ile reklam anlaşması imzaladı

KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

''Şirketimiz ile Özyazıcı İnşaat Ltd.Şti arasında, 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar sürecek bir reklam anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; Özyazıcı İnşaat, Şirketimize, reklam bedeli olarak KDV dahil toplam 1.000.000.-TL ödeyecektir.''

Etiketler Trabzonspor anlaşma trabzospor reklam
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