Trabzonspor - Galatasaray maçında tartışma yaratan pozisyon!

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Trabzonspor - Galatasaray maçının 27. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Faul kararı sonrasında maçın hakemi Ali Palabıyık'a itirazlarda bulunan Ömer Bayram'a, Joao Pereira işaretler yaparak susmasını söyledi ve bunun üzerine Ömer Bayram, Portekizli oyuncunun yüzüne doğru bir müdahalede bulundu.

Pereira yerde kalırken, hakem Palayıbık Ömer Bayram'ı yanına çağırdı ve sarı kart gösterdi. Bunun üzerinde Trabzonspor'da oyuncular ve yedek kulübesi bu karara ciddi itirazlarda bulunurken, kırmızı kart çıkması gerektiği yönünde serzenişlerde bulundular.

Palabıyık itirazların üzerine Jose Sosa'ya da sarı kart gösterdi ve Arjantinli yıldız, Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düştü.

