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Trabzonspor, iki futbolcu ile yolları ayırdığını duyurdu

Trabzonspor, iki futbolcu ile yolları ayırdığını duyurdu

Trabzonspor’da kadro dışı kalan futbolculardan Yunus Mallı’nın sözleşmesi feshedilirken, Abdülkadir Parmak da 1 yıllığına Gaziantep FK’ya karaladığını duyurdu.

Trabzonspor’da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve yurt dışı kampına götürülmeyen oyunculardan Yunus Mallı ve Abdülkadir Parmak ile yollar ayrıldı. Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, kadro dışı kalan oyuncu Yunus Mallı’nın 2023 yılında bitecek olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Bordo mavili kulüp, Mallı’ya 10 taksit halinde toplam 7 milyon TL ödeme yapacak.  

"Kendisine başarılar dileriz"
Trabzonspor Kulübü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Yunus Mallı’ya kulübümüz için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

23 kez forma giyebildi
2020-21 sezonu devre arasında Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg’dan büyük umutlarla transfer edilen Yunus Mallı, bordo mavili formayla bugüne kadar çıktığı 23 karşılaşmada 649 dakika forma giyebildi. 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de 2020-21 sezonunda 13, 2021-22 sezonunda ise 7 kez forma şansı buldu.

Parmak kiralandı
Trabzonspor’un altyapısında yetişen ve disiplinsiz davranışlarıyla gözden çıkarılan Abdülkadir Parmak da yeni sezonda bordo mavili takımda düşünülmeyen oyuncular arasındaydı. Yurt dışı kampına götürülmeyen oyuncu, Süper Lig ekibi Gaziantep FK’ya bedelsiz olarak kiralandı.

Etiketler Trabzonspor trabzsonspor futbol futbolcu yunus mallı
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