Trabzonspor İstanbul'da şampiyonluk kutlaması yapacak
Trabzonspor, İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda 8 Mayıs Pazar günü şampiyonluk kutlaması düzenleneceğini açıkladı.
Trabzonspor'dan yapılan paylaşımda, "İstanbul’daki taraftarlarımız şampiyonluğu kutluyor. Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 8 Mayıs Pazar günü şampiyonluğumuz kutlanacaktır. İstanbul’daki taraftarlarımıza duyurulur." ifadeleri yer aldı.
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