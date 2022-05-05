Trabzonspor İstanbul'da şampiyonluk kutlaması yapacak

Trabzonspor, İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda 8 Mayıs Pazar günü şampiyonluk kutlaması düzenleneceğini açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan paylaşımda, "İstanbul’daki taraftarlarımız şampiyonluğu kutluyor. Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 8 Mayıs Pazar günü şampiyonluğumuz kutlanacaktır. İstanbul’daki taraftarlarımıza duyurulur." ifadeleri yer aldı.