Trabzonspor, Marek Hamsik'i resmen duyurdu

rabzonspor, Napoli'de efsaneleşen ve son olarak İsveç ekiplerinden Göteborg'da forma giyen Marek Hamsik'i KAP'a bildirdi.

Hücum hattına 34 yaşındaki Gervinho, savunmaya da 31 yaşındaki deneyimli sağ bek Bruno Peres'i dahil eden bordo mavililer, orta saha bölgesi için yıldız futbolcu Marek Hamsik ile anlaşmaya vardı.

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

SOSYAL MEDYADA HAMSIK' ÇILGINLIĞI YAŞANMIŞTI

Deneyimli orta saha oyuncusu Hamsik'i takımda görmek isteyen bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada kampanya başlatmıştı.

Bordo mavili binlerce taraftar, oyuncunun sosyal medya hesabındaki son paylaşımına "Come to Trabzonspor" yorumunu yazarak Hamsik'i Trabzonspor'a davet etmişti.