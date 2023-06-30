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Trabzonspor transferi resmen duyurdu

Trabzonspor transferi resmen duyurdu
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Trabzonspor, İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllığına anlaşma sağladığını duyurdu.

Trabzonspor, İspanpol futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüpten Kamuoyu Andınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

İşte Moreno’nun Trazbzonspor’dan kazanacağı ücret:

2023-24: €1.3M

2024-25: €1.4M

Etiketler Trabzonspor trabzonspor transfer duyuru
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