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Trabzonspor U19 takımından Avrupa'da tarihi zafer

Trabzonspor U19 takımından Avrupa'da tarihi zafer
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Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde karşılaştığı Salzburg takımını 2-1 yenerek finale yükseldi.

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor ile Salzburg İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan Colovray Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Avusturya ekibi ilk yarıda bir penaltı atışından yararlanamazken, bordo-mavililer mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Trabzonspor'un gollerini Yiğit Kemal Turan ve Boran Başkan'ın atarken, rakip takımın tek sayısı ise John Mellberg'den geldi.

Adını finale yazdıran Trabzonspor, AZ Alkmaar - Barcelona maçının galibiyle şampiyonluk maçına çıkacak.

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde karşılaştığı Salzburg takımını 2-1 yenerek finale yükseldi.

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Etiketler Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi Trabzonspor yarı final Salzburg
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