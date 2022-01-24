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Trabzonspor yeni transferi KAP'a bildirdi

Trabzonspor yeni transferi KAP'a bildirdi

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor, Enis Destan transferini KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Enis Destan'ın, Kulübümüze transferi konusunda Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, taksitler halinde toplam 600.000.-EUR + KDV ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler Trabzonspor trabzonspor enis destan
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