Trabzonspor yeni transferi KAP'a bildirdi

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor, Enis Destan transferini KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Enis Destan'ın, Kulübümüze transferi konusunda Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, taksitler halinde toplam 600.000.-EUR + KDV ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.