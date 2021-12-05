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Trabzonspor'da Ağaoğlu yeniden başkan seçildi

Trabzonspor'da Ağaoğlu yeniden başkan seçildi

Trabzonspor'un 78. genel kurulunda tek aday olan Ahmet Ağaoğlu yeniden başkanlığa seçildi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda dün başlayan genel kurulda, bugün Divan Başkanı Ali Sürmen'in anonsunun ardından oy verme işlemine geçildi.

Bordo-mavili kulübün 54 yıllık tarihinde 47. yönetim kurulu seçildi. Yeni yönetim, 3 yıllığına göreve geldi. Kulübün 17. başkanı olan Ahmet Ağaoğlu'nun genel kuruldan sonra 3. dönemi başlamış olacak.

AĞAOĞLU'NUN LİSTESİNDE YER ALAN İSİMLER
Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığındaki yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil üyeler: Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacıhaliloğlu, Şemsetdin Hancı.

Yedek üyeler: Lokman Sadıklar, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Vahap Öztel, İbrahim Tüfekçi, İbrahim Aydın.

Etiketler Trabzonspor ağaoğlu trabzonspor
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