Trabzonspor'da sakatlık şoku

Trabzonspor, stoper mevkiinde forma giyen Stefano Denswill'in sol arkada adalesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor’da antrenmanda ağrı hisseden Surinamlı stoper Stefano Denswill’in sol alt adalesinde yaralanma tespit edildiği duyuruldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın dün (2 Ocak Salı) günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Stefona Denswill’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Üç sezon önce Bologna'dan kadroya katılan 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, bordo-mavili formayla bugüne dek 70 maça çıkarken 2 gol atıp 3 de asist üretti.