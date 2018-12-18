Trabzonspor'da Sosa 4-6, Toure 2-3 hafta yok

Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan Sosa ve maç sonu sakatlık sorunu olan Zargo Toure'den kötü haber geldi.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven yaptığı açıklamada “Sosa ve Toure’nin yapılan fiziki muayeneleri ve çekilen MR sonuçları değerlendirildiğinde Sosa’nın sol bacak kas grubunda (Kalf) ikinci derece yaralanma tespit edildi. Sosa, 4 ile 6 hafta arası takımla birlikte çalışmalara katılamayacak. Toure’nin ise sol ön uyluk (Quadriceps) kasında birinci derece kas yaralanması saptandı. Bu oyuncumuzun da yaklaşık 2-3 hafta sonra çalışmalara başlamasını öngörmekteyiz” dedi.

